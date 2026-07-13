МИД потребовал у посла ФРГ не давать Китаю советы об отношениях с Россией

Министерство иностранных дел Российской Федерации довело до посла ФРГ в Москве Александера Ламбсдорфа неприемлемость любых попыток Германии ставить Китаю и другим странам условия по поводу отношений с Москвой.

«Довели до посла неприемлемость попыток Германии указывать третьим странам, включая официальных представителей КНР, как и в каком формате им выстраивать отношения с Россией», — отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

МИД подчеркнул, что такие рекомендации и давление со стороны официального Берлина недопустимы и нарушают принципы уважения суверенитета и независимости третьих государств.