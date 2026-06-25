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25 июня, 16:23

«Странно и противоестественно»: Глава СПЧ раскритиковал суррогатное материнство и высказался об абортах

Фадеев призвал навести порядок в сфере суррогатного материнства в России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Olena Yakobchuk

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Olena Yakobchuk

Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев выступил за дополнительное регулирование сферы суррогатного материнства. Свою позицию он озвучил на Петербургском международном юридическом форуме, его цитирует телеграм-канал СПЧ.

По мнению Фадеева, Россия сегодня оказалась одной из самых «передовых» стран в этом вопросе, но в негативном смысле. Он призвал навести порядок в данной области, подчеркнув необходимость более пристального внимания со стороны государства.

Глава СПЧ привёл мнение учёного-генетика, рассказавшего о возможной физиологической связи между суррогатной матерью и вынашиваемым ребёнком. Фадеев отметил, что это способно объяснять эмоциональные потрясения женщин после передачи младенца биологическим родителям.

«В этом есть что-то странное, противоестественное», — добавил он, пообещав продолжить обсуждение темы.

Кроме того, Фадеев затронул вопрос абортов. Он заявил, что искусственное прерывание беременности и демография — не связанные вещи. В качестве примера привёл Польшу, где процедура запрещена, а коэффициент рождаемости на женщину составляет лишь 1,1. Выступление прошло в рамках секции, посвящённой праву человека на жизнь с момента зачатия.

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В мае депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект о расширении мер соцподдержки для семей ветеранов боевых действий. Документ даёт супругам и вдовам право на бесплатное ЭКО в рамках базовой программы госгарантий, исключая суррогатное материнство. Как пояснила член профильного комитета Екатерина Стенякина, воспользоваться новыми правилами смогут состоящие в браке ветераны и вдовы погибших, не вступившие в повторный союз, при наличии нотариально заверенного согласия супруга на использование его биоматериала после смерти.

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Юрий Лысенко
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