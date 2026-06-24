«Нефертильные» миллионы: какие процедуры при ЭКО не меняют шансы на беременность

Большинство дополнительных процедур, предлагаемых пациентам наряду со стандартным ЭКО, не имеют надёжных доказательств эффективности, не повышают фертильность и могут быть пустой тратой денег. К такому выводу пришли авторы крупнейшего в своём роде исследования, результаты которого опубликовал The Guardian.

Согласно данным, более 70% пациентов в Великобритании, Австралии и Новой Зеландии платят за одну или несколько дополнительных услуг во время лечения, включая акупунктуру, кортикостероиды, тесты на эндометриальную рецептивность, инъекции плазмы, обогащённой тромбоцитами, и генетический скрининг эмбрионов.

Однако, как показал метаанализ, проведённый под руководством доктора Сары Ленсен из Мельбурнского университета, лишь два метода — EmbryoGlue (среда для переноса эмбриона с гиалуроновой кислотой) и эндометриальный скрейпинг — продемонстрировали некоторое повышение вероятности беременности, но их влияние на рождение живого ребёнка остаётся неубедительным.

Ленсен заявила, что лечение бесплодия в частных клиниках часто коммерциализировано, а дополнительные методы ЭКО дороги и не имеют доказанной эффективности. По её словам, это создаёт ложные надежды, увеличивает расходы и подвергает пациентов ненужным процедурам.

В рамках исследования авторы отобрали 157 потенциально подходящих работ, из которых 72 были исключены из-за низкого качества. Анализ оставшихся 85 исследований показал, что в репродуктивной медицине растёт число сомнительных или ненадёжных рандомизированных контролируемых испытаний. Эксперты призывают врачей и пациентов критически оценивать предлагаемые услуги и ориентироваться на доказательные подходы.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект о расширении соцподдержки семей ветеранов боевых действий: супруги и вдовы смогут бесплатно воспользоваться ЭКО в рамках программы госгарантий (кроме суррогатного материнства). Право получат ветераны в браке и вдовы погибших, не вступившие в повторный брак, при наличии нотариально заверенного согласия супруга на использование его биоматериала после смерти.