«Генетические поломки» и семь попыток ЭКО: Россиянам раскрыли риски позднего отцовства

Беременность от мужчины в солидном возрасте сопряжена с серьёзными медицинскими сложностями. Такую точку зрения озвучил уролог-андролог, доктор медицинских наук Дмитрий Охоботов.

Поводом для комментария стала информация об участившихся обращениях пар с большой разницей в годах. Речь идёт о союзах, где партнёру от 65 до 80 лет, а женщине — от 35 до 40. Пенсионеры стремятся вновь ощутить радость отцовства, однако естественное зачатие в таких случаях крайне затруднено.

В разговоре с «Москвой 24» Охоботов пояснил, что качество биоматериала с возрастом неизбежно падает. Определённую логику в выборе молодой спутницы он видит: если мужчине за 50, то наилучшие шансы на успех даёт партнёрша младше 20 лет. У неё качественные яйцеклетки, редко встречаются хронические болезни и сохранена нормальная проходимость труб. Но даже при таких вводных часто требуется ЭКО.

Врач подчеркнул, что консервативное лечение витаминами и микроэлементами приносит плоды лишь в 16–20% случаев. Именно мужской фактор отвечает за 80% прерываний беременности на сроке до шести недель. При этом лиц старше 42 лет могут не допускать к отдельным репродуктивным технологиям из-за высоких рисков мутаций и хромосомных аномалий.

Хороший прогностический знак — если плод преодолел шестинедельный барьер. Однако расслабляться рано: у женщин из пар со значительной возрастной дистанцией втрое чаще фиксируется отслойка плаценты, а риски преждевременных родов и невынашивания возрастают четырёхкратно.

Результативность одного цикла ЭКО, по словам Охоботова, не превышает 25–30%. Для наступления беременности, способной перешагнуть порог в 18 недель, некоторым приходится проходить через пять, шесть, а то и семь процедур. Если и после этого попытки безрезультатны, специалист советует остановиться и углублённо обследовать фрагментацию ДНК и генетические особенности.

Напомним, количество немолодых мужчин, стремящихся стать отцами с новыми юными избранницами, за минувший год увеличилось вдвое. Предельный возраст потенциальных родителей достиг 73 лет, тогда как в 2023-м показатель не превышал 71 года, а со слов андролога клинического госпиталя, около 30% его практики сейчас занимают союзы, где супругу от 65 до 80 лет, а спутнице — от 35 до 40, причём почти всегда это весьма обеспеченные граждане, вступающие в третий или четвёртый брак.