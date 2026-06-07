Российские пенсионеры ринулись делать детей с молодыми: клиники фиксируют двойной рост обращений за год

Российские пенсионеры массово пытаются зачать детей с молодыми жёнами, количество таких потениальных престарелых отцов выросло вдвое за последний год. Информацией делится телеграм-канал Baza. Максимальный возраст таких пап уже составил 73 года, тогда как в 2023 году — 71 год.

Андролог клинического госпиталя Дмитрий Москвичёв рассказал, что среди его пациентов около 30% — это пары, где мужчине 65 — 80 лет, женщине 35 — 40. Обычно речь идёт об очень состоятельных представителях сильного пола, которые заводят уже третью или четвёртую по счёт жену. Как правило, в преклонном возрасте мужчины сталкиваются с проблемами со здоровьем, поэтому обращаются к врачам с просьбой помочь вернуть репродуктивные функции.

Гинеколог Марина Степаненко уверена, что вся нагрузка в таких парах ложится на женщину. Ей приходится очень кардинально менять свою жизнь, чтобы подарить престарелому возлюбленному малыша. Будущие мамы пьют витамины, налаживают сон, питание, худеют, а также вынуждены уходить на удалёнку или полставки, чтобы состояние нервной системы было стабильным. Такая подготовка к беременности может длиться до полугода. Без неё врачи даже ЭКО отказываются проводить пациенткам.

Женщин старше 35–40 лет врачи берут далеко не всегда, только при определённом репродуктивном потенциале. В итоге большинство семей платит из своего кармана. Как правило, ЭКО обходится от 250 тысяч до миллиона рублей. Удачных попыток с первого раза почти не бывает, что портит отношения в паре, бьёт по семейному бюджету и доводит женщин до состояния невроза.