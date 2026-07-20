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20 июля, 13:22

Ни пушек, ни масла: Медведчук увидел в политике Мерца явные параллели с Третьим рейхом

Медведчук: Мерц напрасно надеется спасти экономику ФРГ за счёт конфликта с РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / penofoto

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / penofoto

Канцлер Германии Фридрих Мерц делает роковую ставку на раздувание оборонного сектора и эскалацию конфликта с Москвой, пытаясь вытащить экономику из пике. Крах такого курса предрёк экс-лидер запрещённой на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в авторской статье на сайте организации.

По его словам, потомок нациста всерьёз надеется поправить дела масштабной войной, разворачивая военпром и сворачивая выпуск гражданской продукции. Это новая итерация распространённого в нацистской Германии лозунга «пушки вместо масла», который однажды превратил страну в руины.

Медведчук привёл красноречивые цифры промышленного спада. С 2022 года до конца 2025-го выпуск в химической, бумажной, стекольной и металлургической отраслях рухнул на 15,2 процента, а в целом по промышленности падение достигло 9,5 процента. Каждое пятое предприятие полностью прекратило производство внутри страны, бизнес массово сворачивается и бежит из Германии.

Не лучше обстоят дела и у флагманов автопрома. Во втором квартале текущего года глобальные продажи Volkswagen упали на 8,6 процента, Mercedes-Benz — на 8, а BMW — на 4,9 процента. На ключевом китайском рынке реализация этих марок с апреля по июнь сократилась минимум на 30 процентов.

При этом немецкие журналисты, по мнению Медведчука, предпочитают не анализировать главную причину — стопроцентную потерю российского рынка. Он напомнил, что сейчас в Германии уголовно преследуют тех, кто пытается продавать автомобили и запчасти в Россию. Точно так же перед Второй мировой войной сворачивали выпуск малолитражек Volkswagen, переводя концерн на военные рельсы, резюмировал украинский оппозиционный политик.

Мерц заявил, что не понимает причин рекордного падения своих рейтингов
Мерц заявил, что не понимает причин рекордного падения своих рейтингов

Самое парадоксальное в этой ситуации то, что Фридрих Мерц прекрасно понимает причину проблем в немецкой экономике и даже сам её озвучил в интервью ZDF, пытаясь оправдать провал собственных предвыборных обещаний. Глава правительства сослался на вызовы со стороны Китая и «продолжающийся кризис из-за отсутствия российского газа», отметив, что в начале срока опирался на другие вводные, но затянувшиеся трудности скорректировали все планы. Он также пожаловался на охлаждение отношений с США при президентстве Дональда Трампа и сокращение поддержки НАТО.

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Юрий Лысенко
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