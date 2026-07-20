Канцлер Германии Фридрих Мерц делает роковую ставку на раздувание оборонного сектора и эскалацию конфликта с Москвой, пытаясь вытащить экономику из пике. Крах такого курса предрёк экс-лидер запрещённой на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в авторской статье на сайте организации.

По его словам, потомок нациста всерьёз надеется поправить дела масштабной войной, разворачивая военпром и сворачивая выпуск гражданской продукции. Это новая итерация распространённого в нацистской Германии лозунга «пушки вместо масла», который однажды превратил страну в руины.

Медведчук привёл красноречивые цифры промышленного спада. С 2022 года до конца 2025-го выпуск в химической, бумажной, стекольной и металлургической отраслях рухнул на 15,2 процента, а в целом по промышленности падение достигло 9,5 процента. Каждое пятое предприятие полностью прекратило производство внутри страны, бизнес массово сворачивается и бежит из Германии.

Не лучше обстоят дела и у флагманов автопрома. Во втором квартале текущего года глобальные продажи Volkswagen упали на 8,6 процента, Mercedes-Benz — на 8, а BMW — на 4,9 процента. На ключевом китайском рынке реализация этих марок с апреля по июнь сократилась минимум на 30 процентов.

При этом немецкие журналисты, по мнению Медведчука, предпочитают не анализировать главную причину — стопроцентную потерю российского рынка. Он напомнил, что сейчас в Германии уголовно преследуют тех, кто пытается продавать автомобили и запчасти в Россию. Точно так же перед Второй мировой войной сворачивали выпуск малолитражек Volkswagen, переводя концерн на военные рельсы, резюмировал украинский оппозиционный политик.

Самое парадоксальное в этой ситуации то, что Фридрих Мерц прекрасно понимает причину проблем в немецкой экономике и даже сам её озвучил в интервью ZDF, пытаясь оправдать провал собственных предвыборных обещаний. Глава правительства сослался на вызовы со стороны Китая и «продолжающийся кризис из-за отсутствия российского газа», отметив, что в начале срока опирался на другие вводные, но затянувшиеся трудности скорректировали все планы. Он также пожаловался на охлаждение отношений с США при президентстве Дональда Трампа и сокращение поддержки НАТО.