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Регион
19 июля, 19:14

Мерц признал провал: Германия тонет в кризисе из-за отказа от газа РФ

Мерц заявил, что отсутствие российского газа привело к энергокризису Германии

Фридрих Мерц. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / EUS-Nachrichten

Фридрих Мерц. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / EUS-Nachrichten

Отказ от поставок российского топлива привёл Германию к затяжному энергетическому коллапсу. С таким заявлением выступил канцлер ФРГ Фридрих Мерц в интервью телеканалу ZDF, пытаясь объяснить невыполнение собственных громких предвыборных посулов.

«Мы сталкиваемся с совершенно иным вызовом со стороны Китайской Народной Республики. Продолжающийся энергетический кризис из-за отсутствия российского газа», — ответил глава правительства на вопрос, не было ли ошибкой раздавать немцам завышенные обещания.

Помимо этого, Мерц посетовал на осложнившиеся отношения с США. По его словам, Вашингтон под руководством Дональда Трампа перестал поддерживать НАТО в прежних объёмах. Канцлер признал, что в начале своего срока он опирался на другие вводные, однако затяжной характер трудностей скорректировал все планы. Напомним, немецкая экономика уже несколько лет находится в состоянии рецессии, главной причиной которой аналитики называют дороговизну энергоносителей после сворачивания импорта из Российской Федерации.

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Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке способна спровоцировать новый глобальный энергетический коллапс. В своём посте в соцсети X спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическим вопросам подчеркнул, что после непродолжительной передышки на мировых энергетических рынках вновь нарастает турбулентность. Он также обратил внимание на то, что текущий виток напряжённости в регионе уже сказывается на логистике и доступности углеводородов.

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Александра Мышляева
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