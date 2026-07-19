Отказ от поставок российского топлива привёл Германию к затяжному энергетическому коллапсу. С таким заявлением выступил канцлер ФРГ Фридрих Мерц в интервью телеканалу ZDF, пытаясь объяснить невыполнение собственных громких предвыборных посулов.

«Мы сталкиваемся с совершенно иным вызовом со стороны Китайской Народной Республики. Продолжающийся энергетический кризис из-за отсутствия российского газа», — ответил глава правительства на вопрос, не было ли ошибкой раздавать немцам завышенные обещания.

Помимо этого, Мерц посетовал на осложнившиеся отношения с США. По его словам, Вашингтон под руководством Дональда Трампа перестал поддерживать НАТО в прежних объёмах. Канцлер признал, что в начале своего срока он опирался на другие вводные, однако затяжной характер трудностей скорректировал все планы. Напомним, немецкая экономика уже несколько лет находится в состоянии рецессии, главной причиной которой аналитики называют дороговизну энергоносителей после сворачивания импорта из Российской Федерации.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке способна спровоцировать новый глобальный энергетический коллапс. В своём посте в соцсети X спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическим вопросам подчеркнул, что после непродолжительной передышки на мировых энергетических рынках вновь нарастает турбулентность. Он также обратил внимание на то, что текущий виток напряжённости в регионе уже сказывается на логистике и доступности углеводородов.