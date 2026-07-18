Дмитриев заявил о новом витке мирового энергетического кризиса

Обострение ситуации на Ближнем Востоке может вновь запустить масштабный энергетический кризис, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. По его словам, мировая энергетика столкнулась с новой волной нестабильности после временной паузы.

Своё мнение спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству выразил в соцсети X. Он отметил, что рост напряжённости в регионе уже влияет на ситуацию вокруг поставок энергоресурсов.

«После паузы крупнейший энергетический кризис в истории человечества возобновляется, поскольку напряжённость на Ближнем Востоке усиливается», – написал Дмитриев.

Глава РФПИ считает, что на фоне новых рисков многие страны будут уделять больше внимания надёжности поставщиков энергии. По его мнению, Россия сохраняет роль одного из ключевых участников мирового энергетического рынка.

«Разумные страны» ценят Россию как незаменимого и надёжного поставщика энергоресурсов в рамках любого диверсифицированного энергетического баланса», – заявил Дмитриев.

При этом он добавил, что наиболее серьёзные последствия могут почувствовать страны Евросоюза и Великобритания. По словам главы РФПИ, их энергетическая политика слишком сильно зависит от идеологических решений.

«Идеологизированные ЕС и Великобритания пострадают больше всех», – заключил Дмитриев.

Ранее Кирилл Дмитриев предупредил Великобританию и страны ЕС об «энергетическом цунами». По его словам, рост цен на ресурсы и проблемы с поставками могут усилить экономическое давление на Европу. Спецпредставитель президента РФ также связал энергетические трудности с возможными политическими изменениями внутри региона