Энергетика и сбои в цепочках поставок стали одними из ключевых тем ПМЭФ-2026. Об этом написал сербский журналист и специальный комментатор CGTN Никола Микович.

По его оценке, выбор Саудовской Аравии страной-гостем форума «вряд ли является совпадением». Автор считает, что это вписывается в более широкий разворот России к Востоку и странам Глобального Юга.

Микович отмечает, что после изменения отношений с Западом Москва всё активнее перестраивает экономические и энергетические связи. В этой логике растёт роль Китая, Ближнего Востока и других государств, которые не присоединились к изоляционной линии против России.

Отдельное место в колонке занимает энергетика. По мнению автора, именно она остаётся одной из сфер, где Россия сохраняет значительный вес и может выстраивать новые форматы сотрудничества.

Китай в этом процессе Микович называет одним из ключевых драйверов. Пекин усиливает экономическое взаимодействие с Москвой, а Глобальный Юг становится всё более важным направлением для торговли, логистики и инвестиций.

В этом контексте ПМЭФ для автора выглядит не просто деловым форумом, а площадкой, где фиксируется новая география российских приоритетов.

Главный вывод колонки CGTN — Россия не только адаптируется к внешнему давлению, но и пытается использовать его как повод для ускоренного разворота на Восток.

Ранее сообщалось, что поставки российской нефти на Филиппины возобновились после запроса Манилы и в условиях повышенной волатильности на мировых энергетических рынках. С начала весны текущего года было отгружено более 2,4 млн баррелей нефти, поставленных российскими компаниями по запросу филиппинской стороны.