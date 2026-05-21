Дмитриев предрёк Британии и ЕС энергетическое цунами

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев заявил, что энергетический кризис неизбежно ударит по Великобритании и странам ЕС. Комментарий был опубликован им в социальной сети X в ответ на публикацию пользователя, назвавшего рост популярности немецкой правой партии «Альтернатива для Германии» политическим землетрясением.

Дмитриев отметил, что кризис усилит давление на европейские страны и предрёк усиление политической нестабильности в регионе. По его мнению, масштабное «энергетическое цунами» станет серьёзным испытанием для экономики ЕС и Великобритании.

Ранее он связывал ухудшение энергетических перспектив Европы и Британии с расширением сотрудничества России и Китая в нефтегазовой сфере. По словам главы РФПИ, это создаёт новые условия на глобальном рынке энергоресурсов.