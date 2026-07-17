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17 июля, 11:08

Европа примеряет ядерный щит: Германия впервые подключится к учениям Франции

Мерц подтвердил участие ФРГ в ядерных учениях Франции

Обложка © ТАСС / CLEMENS BILAN

Обложка © ТАСС / CLEMENS BILAN

Германия присоединится к организованным Францией учениям по ядерному сдерживанию. Информацию подтвердил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

«Ещё в этом году мы примем участие в учениях французских вооружённых сил по ядерному сдерживанию»,заявил Мерц в соцсети X.

По данным телеканала NTV, манёвры пройдут осенью. Берлин задействуют в таком формате впервые. Глава правительства также заявил об углублении оборонного сотрудничества с Парижем. По его словам, совместные шаги должны укрепить потенциал сдерживания в Европе.

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Ранее Life.ru писал, что Польша и Франция запустили переговорный процесс по созданию европейского «ядерного зонтика». Подробности переговоров в Варшаве раскрывать не стали, отметив лишь, что стороны сосредоточились на текущих вопросах европейской безопасности.

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Полина Никифорова
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