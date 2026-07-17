Европа примеряет ядерный щит: Германия впервые подключится к учениям Франции

Германия присоединится к организованным Францией учениям по ядерному сдерживанию. Информацию подтвердил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

«Ещё в этом году мы примем участие в учениях французских вооружённых сил по ядерному сдерживанию», — заявил Мерц в соцсети X.

По данным телеканала NTV, манёвры пройдут осенью. Берлин задействуют в таком формате впервые. Глава правительства также заявил об углублении оборонного сотрудничества с Парижем. По его словам, совместные шаги должны укрепить потенциал сдерживания в Европе.

Ранее Life.ru писал, что Польша и Франция запустили переговорный процесс по созданию европейского «ядерного зонтика». Подробности переговоров в Варшаве раскрывать не стали, отметив лишь, что стороны сосредоточились на текущих вопросах европейской безопасности.