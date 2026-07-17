Европа примеряет ядерный щит: Германия впервые подключится к учениям Франции
Мерц подтвердил участие ФРГ в ядерных учениях Франции
Обложка © ТАСС / CLEMENS BILAN
Германия присоединится к организованным Францией учениям по ядерному сдерживанию. Информацию подтвердил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
«Ещё в этом году мы примем участие в учениях французских вооружённых сил по ядерному сдерживанию», — заявил Мерц в соцсети X.
По данным телеканала NTV, манёвры пройдут осенью. Берлин задействуют в таком формате впервые. Глава правительства также заявил об углублении оборонного сотрудничества с Парижем. По его словам, совместные шаги должны укрепить потенциал сдерживания в Европе.
Ранее Life.ru писал, что Польша и Франция запустили переговорный процесс по созданию европейского «ядерного зонтика». Подробности переговоров в Варшаве раскрывать не стали, отметив лишь, что стороны сосредоточились на текущих вопросах европейской безопасности.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.