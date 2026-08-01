Голуби мира и флаги России: В Берлине прошёл митинг против оружейной поддержки Киева

В центре Берлина у Бранденбургских ворот прошла демонстрация за мир и дипломатическое урегулирование конфликтов. Участники акции выступили против поставок оружия и дальнейшей поддержки Украины.

Демонстрация за мир и дипломатическое урегулирование конфликтов в Берлине. Видео © X / DeutscherSchfe3

Организатором мероприятия стал альянс «Нас много» (Wir sind viele). Активисты потребовали изменения внешнеполитического курса Германии и призвали решать международные конфликты дипломатическими методами.

На акции участники держали голубые флаги с изображением голубя мира. Некоторые пришедшие также принесли российские триколоры. На отдельных плакатах были размещены призывы к дружбе с Россией.

Кроме того, демонстранты выступили против использования американской авиабазы Рамштайн для нанесения ударов по Ирану.

Перед митингом в Берлине прошёл «Велопробег за мир». После выступлений на сцене у Бранденбургских ворот участники планировали пройти маршем до площади Александерплац и вернуться обратно. За порядком следили сотрудники полиции, а организаторы оценили число участников в несколько сотен человек.

Ранее страны НАТО перечислили около 4,15 млрд долларов на программу PURL для закупки американского оружия Украине, однако средства пока не были использованы для заключения контрактов. Согласно отчёту для Конгресса США, также остаётся незадействованной почти 5-миллиардная квота на передачу вооружений из запасов Пентагона.