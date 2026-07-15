Spiegel сообщил о сокращении поддержки Украины в «коалиции желающих»

Так называемая «коалиция желающих», которая заявляет о поддержке Украины, столкнулась с проблемой сокращения числа участников и разницей между заявлениями и реальными действиями. К такому выводу пришёл немецкий журнал Der Spiegel, оценивший ситуацию вокруг объединения европейских стран.

По данным издания, на встрече в Париже участники договорились о новой инициативе в сфере противоракетной защиты. Её поддержали 10 европейских государств, среди которых Великобритания, Германия и Франция.

При этом журналисты Spiegel усомнились, что громкие заявления и символические мероприятия способны повлиять на ситуацию вокруг конфликта. В публикации отмечается, что сторонники Киева активно выступают с заявлениями, но не всегда готовы реализовывать заявленные планы.

«Коалиция желающих» проявляет себя как «коалиция доброжелателей»: всегда старательна, но бессильна, когда дело доходит до прекращения огня, которого коалиция хотела бы добиться. Когда-нибудь...», – говорится в материале.

Также журнал обратил внимание на снижение числа стран ЕС, которые продолжают оказывать военную помощь Украине. Если в 2023 году таких государств было 21, то сейчас их количество сократилось до 14.

Авторы публикации считают, что объединение сталкивается с растущими ограничениями и всё чаще демонстрирует разрыв между политической риторикой и возможностями отдельных стран.

Ранее Life.ru писал, что Италия и Германия решили не участвовать в военных учениях «коалиции желающих», которые планировались в рамках поддержки Украины. Рим объяснил решение особенностями формата будущих мероприятий, а Берлин поддержал эту позицию.