«Военного решения нет»: США на Совбезе ООН выставили требование России и Украине

США вновь призвали Россию и Украину отказаться от ударов, способных нанести ущерб гражданским объектам, в том числе судам, и вернуться к политическому урегулированию. Такое заявление сделал заместитель американского постпреда при ООН Дэн Негреа на заседании Совбеза, приуроченном ко Дню независимости Украины.

«Мы призываем обе стороны прекратить любые удары, которые наносят ущерб гражданским судам или создают угрозу их повреждению», — заявил дипломат.

Он добавил, что в любых боевых действиях в рамках этого конфликта нет смысла, поскольку военного решения у данной проблемы не существует.

Ранее Life.ru писал, что Москва считает содержательные переговоры невозможными без учёта сложившихся «реалий на земле». По словам дипломата, ультиматумы и давление не создают условий для политического урегулирования.