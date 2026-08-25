Новые соглашения «коалиции желающих» о военной поддержке Украины фактически подписывают Киеву «смертный приговор». Такое мнение высказал финский политик и член партии «Альянс свободы» Армандо Мема. Свою позицию он опубликовал в социальной сети Х.

Мема заявил, что дальнейшая военная помощь Украине со стороны западных стран способна привести к ещё более тяжёлым последствиям для Киева. По его мнению, продолжение нынешнего курса не приблизит завершение конфликта.

«Спустя столько лет уже должно было стать ясно, что военного решения у этой войны быть не может, а продолжение той же провальной стратегии лишь приведёт к ещё более тяжёлым последствиям для Украины», — отметил он.

Страны «коалиции желающих» продолжат готовить многонациональные силы для возможного развёртывания на Украине. Об этом говорится в совместном заявлении сопредседателей объединения. Отправка контингента возможна только после установления «надёжного прекращения боевых действий». Западные силы должны стать частью гарантий безопасности, которые участники коалиции намерены закрепить политическими и юридическими обязательствами.