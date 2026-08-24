«Коалиция желающих» призывает Украину усилить борьбу с коррупцией

Борьбу с коррупцией на Украине необходимо активизировать. Этот вопрос лидеры стран «коалиции желающих» обсудили на очередной встрече, сообщил премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен. По его словам, от Киева также ждут продолжения ключевых преобразований.

«Мы также обсудили важность того, чтобы Украина продолжала проводить ключевые реформы и активизировала борьбу с коррупцией», — написал Йеттен в соцсети X.

Ещё одной темой стало усиление украинской противовоздушной обороны. Других подробностей переговоров нидерландский премьер не привёл.

В «коалицию желающих», созданную по инициативе Великобритании и Франции, входят более 30 государств. Объединение занимается координацией поддержки Киева.

Ранее Life.ru рассказывал, что коррупционные скандалы в окружении Зеленского усиливают сомнения Берлина и Брюсселя в готовности Киева проводить реформы. В заявлениях канцлера ФРГ Фридриха Мерца и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен всё заметнее нетерпение в отношении украинских властей. При этом Киев формально создал антикоррупционные структуры, но им предстоит доказать эффективность на практике, а дело экс-главы офиса Зеленского Андрея Ермака ставит под вопрос реальные результаты борьбы.