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Регион
24 августа, 16:36

«Коалиция желающих» призывает Украину усилить борьбу с коррупцией

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Борьбу с коррупцией на Украине необходимо активизировать. Этот вопрос лидеры стран «коалиции желающих» обсудили на очередной встрече, сообщил премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен. По его словам, от Киева также ждут продолжения ключевых преобразований.

«Мы также обсудили важность того, чтобы Украина продолжала проводить ключевые реформы и активизировала борьбу с коррупцией», — написал Йеттен в соцсети X.

Ещё одной темой стало усиление украинской противовоздушной обороны. Других подробностей переговоров нидерландский премьер не привёл.

В «коалицию желающих», созданную по инициативе Великобритании и Франции, входят более 30 государств. Объединение занимается координацией поддержки Киева.

Фёдоров призвал Зеленского ответить, знал ли он о коррупции в своём окружении
Фёдоров призвал Зеленского ответить, знал ли он о коррупции в своём окружении

Ранее Life.ru рассказывал, что коррупционные скандалы в окружении Зеленского усиливают сомнения Берлина и Брюсселя в готовности Киева проводить реформы. В заявлениях канцлера ФРГ Фридриха Мерца и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен всё заметнее нетерпение в отношении украинских властей. При этом Киев формально создал антикоррупционные структуры, но им предстоит доказать эффективность на практике, а дело экс-главы офиса Зеленского Андрея Ермака ставит под вопрос реальные результаты борьбы.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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