Фёдоров призвал Зеленского ответить, знал ли он о коррупции в своём окружении

Бывший министр обороны Украины Михаил Фёдоров призвал Владимира Зеленского ответить на вопрос о том, знал ли он коррупции в своём ближайшем окружении. Об этом пишут местные СМИ.

При этом Фёдоров подчеркнул, что сам не имеет доказательств причастности киевского главы к воровству в Незалежной.

Заявление сделано в свете проведённой антикоррупционными органами Украины операции «Форрест Гамп» в рамках расследования уголовного дела о легализации 150 миллионов гривен. По версии следствия, эта сумма предполагалась для внесения залога одному из фигурантом дела «Мидас». Известно, что операции проводились через подконтрольные структуры и «Сенс Банк». Сразу после новостей о действиях НАБУ и САП Зеленский уволил замглавы своего офиса Ирину Мудру. У неё и других фигурантов прошли обыски

Ранее Михаил Фёдоров заверил, что украинцам рано или поздно станут известны имена коррупционеров — из журналистских расследований, уголовных дел или других источников. При этом бывший министр обороны заявил о некоей «домашней работе» в данном направлении.