НАБУ показало пачки наличных после обысков по делу Мудры, Столара и Микитася

Национальное антикоррупционное бюро Украины опубликовало фотографии с обысков по делу о предполагаемой преступной организации, среди фигурантов которой украинские СМИ называют экс-замглавы офиса Владимира Зеленского Ирину Мудру, депутата Рады Вадима Столара и бывшего парламентария Максима Микитася.

На опубликованных НАБУ кадрах видны крупные суммы наличных — пачки денег разложены на столе, часть обнаруженного находится в автомобиле. Кому именно принадлежали показанные средства и какова их общая сумма, бюро пока не уточнило.









По версии следствия, преступная организация занималась захватом недвижимости и других бизнес-активов с помощью вмешательства в государственные реестры Минюста, поддельных судебных решений и документов о праве собственности. Как утверждает НАБУ, осенью 2025 года участники схемы завладели двумя предприятиями, активы которых оценивались в 248 млн гривен. Следующей целью якобы должна была стать недвижимость в центре Киева стоимостью около полумиллиарда гривен. Ещё один эпизод относится к маю 2026 года. По данным следствия, группа пыталась завладеть объектами недвижимости в украинской столице стоимостью свыше 207 млн гривен, однако довести этот план до конца не смогла. Следствие считает, что организацией руководили действующий и бывший депутаты Верховной рады. Украинские СМИ называют ими Вадима Столара и Максима Микитася. Среди высокопоставленных чиновников офиса президента в материалах фигурируют Ирина Мудра и Виктор Дубовик.

Отдельный эпизод операции «Форрест Гамп» связан с легализацией 150 млн гривен наличными. По версии НАБУ, деньги через подконтрольные компании и государственный Sense Bank вводили в легальный оборот для внесения залога за одного из фигурантов дела «Мидас». Украинские СМИ считают, что речь идёт о бывшем министре энергетики Германе Галущенко. 19 августа Владимир Зеленский уволил Мудру с поста заместителя руководителя своего офиса. Решение было принято в день начала масштабной спецоперации НАБУ и САП, однако в самом президентском указе причина увольнения не называлась.

Ранее Life.ru подробно рассказывал о спецоперации НАБУ «Форрест Гамп», опубликованных плёнках и предполагаемой схеме с 150 млн гривен для внесения залога.