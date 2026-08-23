Фёдоров: Коррупция мешает завершить конфликт и восстановить Украину

Нынешняя система управления и уровень коррупции мешают завершению конфликта и восстановлению Украины. Такую оценку ситуации в стране дал бывший министр обороны Михаил Фёдоров, сообщил украинский телеканал «24».

По мнению экс-главы Минобороны, действующий порядок управления не позволяет властям принимать эффективные решения. Это влияет как на ход конфликта, так и на перспективы восстановления страны.

«С той системой управления, которая есть сегодня, с таким качеством принятия решений и таким уровнем коррупции невозможно эффективно закончить конфликт и заложить фундамент для восстановления страны», — сказал он.

Ранее Фёдоров заявил о системном кризисе государственного управления на Украине и призвал провести выборы. Видеообращение он опубликовал на своём канале на фоне протестов, которые продолжались больше месяца после его отставки. Экс-министр назвал коррупцию следствием более глубоких проблем в системе и указал на её медленную реакцию на перемены. Он также связал проведение выборов с возможностью проверить доверие граждан к власти. Отдельно Фёдоров раскритиковал Верховную раду и заявил, что работу парламента не должны определять частные интересы.