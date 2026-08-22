Мирошник: Зеленский может пойти на торги с командой Федорова

Владимир Зеленский может пойти на определённые договорённости с командой бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова после его отставки. Такое предположение высказал ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

По мнению дипломата, пересматривать решение об увольнении Федорова вряд ли будут. При этом Зеленский, как считает Мирошник, может начать переговоры с окружением экс-министра, чтобы снизить напряжённость.

«Вряд ли произойдет откат, но торги для того, чтобы как-то утихомирить Федорова и его окружение, точнее его спонсоров, скорее всего, будут», — сказал он.

Мирошник также заявил, что внутренняя борьба в украинском руководстве продолжится независимо от возможных договорённостей.

Накануне Фёдоров заявил о системном кризисе управления на Украине и призвал провести выборы. Экс-министр выступил с видеообращением на фоне продолжавшихся после его отставки протестов и отдельно раскритиковал коррупцию в государственных структурах