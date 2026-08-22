Мирошник назвал протесты в Киеве в поддержу Фёдорова неэффективными

Протесты в Киеве после отставки Михаила Фёдорова с должности главы Минобороны Украины пока не способны повлиять на расстановку сил в стране. Об этом ТАСС рассказал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Он считает, что уличные выступления не оказывают серьёзного давления на украинские власти. Причина, по его оценке, в положении силовых ведомств: они остаются подконтрольны Владимиру Зеленскому.

Тем временем экс-министр обороны Украины Михаил Фёдоров начал политическую борьбу с потенциальными конкурентами на будущих президентских выборах. Ранее сторонники Фёдорова избегали публичных атак на нынешнего главу офиса Зеленского, однако теперь ситуация изменилась. Это связывается это с ростом самостоятельных политических амбиций экс-министра и называет происходящее началом «тотальной войны» с потенциальными соперниками.