Украине необходим руководитель, который сумеет наладить диалог с Россией и Беларусью. Об этом заявил депутат Верховной рады Артём Дмитрук. По его мнению, способность предложить практические шаги по урегулированию конфликта станет главным критерием политической зрелости для любого украинского политика.

Народный избранник подчеркнул, что страна нуждается не в ораторах, а в переговорщиках, с которыми готовы разговаривать в Минске и Москве.

«Это должны быть политики, способные разговаривать. Политики, которым пожмут руку и в Минске, и в Москве. Политики, способные не рассказывать о мире, а договариваться о нём», — написал он у себя в соцсетях.

Дмитрук также заявил, что в случае проведения в ближайшее время выборов победу одержат те кандидаты, которые смогут вести честный диалог с соседями Украины, отказавшись от лицемерной риторики. По его словам, такая позиция будет решающей для будущего страны.

Ранее Life.ru писал, что призыв экс-министра обороны Украины Михаила Фёдорова провести выборы не помог ему усилить давление на Владимира Зеленского. Политический ход бывшего главы ведомства не получил ожидаемой поддержки даже среди участников протестов, выступавших за его возвращение.