Reuters объявил Фёдорова проигравшим в борьбе с Зеленским

Призыв экс-министра обороны Украины Михаила Фёдорова провести выборы не помог ему усилить давление на Владимира Зеленского. По оценке Reuters, политический ход бывшего главы ведомства не получил ожидаемой поддержки даже среди участников протестов, выступавших за его возвращение.

Фёдоров заговорил о выборах накануне утверждения Верховной радой нового министра обороны Евгения Хмары. Агентство называет этот шаг неудачной попыткой перевести противостояние с украинским руководством на новый уровень.

Участники митингов, начавшихся после увольнения Фёдорова, требовали вернуть его в Минобороны и критиковали решения властей. Однако идея голосования во время конфликта широкого отклика среди них не получила, а число протестующих стало сокращаться.

«Это демонстрирует, что он не обладает президентским чутьём», — заявил агентству один из оппозиционных депутатов на условиях анонимности.

Сам Фёдоров ранее говорил о системном кризисе управления и заявлял, что жители не могут бесконечно жить в условиях, когда им непонятна логика принимаемых властями решений. При этом о собственном выдвижении на пост главы государства он публично не объявлял.

19 августа Рада утвердила Евгения Хмару новым министром обороны. За его назначение проголосовали 312 депутатов.

Накануне Фёдоров заявил о системном кризисе управления на Украине и призвал провести выборы. Экс-министр выступил с видеообращением на фоне продолжавшихся после его отставки протестов и отдельно раскритиковал коррупцию в государственных структурах