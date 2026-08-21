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21 августа, 13:09

National Review назвал Фёдорова первым серьёзным соперником Зеленского

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Бывший министр обороны Украины Михаил Фёдоров стал первым серьёзным политическим соперником Владимира Зеленского с начала конфликта. К такому выводу пришёл обозреватель американского журнала National Review Майкл Брендан Догерти после призыва экс-министра провести выборы в стране.

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Поводом стало видеообращение Фёдорова, в котором тот заявил о системном кризисе управления и предложил найти законный механизм для проведения выборов даже в условиях военного положения.

National Review обращает внимание на то, что ещё недавно Фёдоров входил в команду Зеленского и возглавлял Министерство обороны. Однако после его отставки в июле политическая дистанция между бывшими соратниками заметно увеличилась.

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Сам Фёдоров пока не объявлял о намерении баллотироваться в президенты. Однако его публичный призыв к выборам уже воспринимается западными СМИ как серьёзный политический вызов действующему руководству Украины.

Ситуация вокруг экс-министра обострилась после его июльской отставки, вызвавшей акции протеста. Позже Фёдоров открыто раскритиковал действующую систему управления и заявил о нерешённых проблемах с коррупцией.

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Ранее Life.ru рассказывал, что Фёдоров заявил о системном кризисе управления на Украине и необходимости проведения выборов. Экс-министр предложил не откладывать возвращение избирательного процесса до завершения боевых действий.

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Марина Фещенко
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