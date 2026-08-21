«Страна.ua»: Фёдоров начал «тотальную войну» с политическими соперниками
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Бывший министр обороны Украины Михаил Фёдоров начал политическую борьбу с потенциальными конкурентами на будущих президентских выборах. Так украинское издание «Страна.ua» трактует появление публикаций о возможных связях главы офиса Владимира Зеленского Кирилла Буданова* с фигурантами нового коррупционного расследования.
По версии издания, ранее сторонники Фёдорова избегали публичных атак на Буданова, однако теперь ситуация изменилась. «Страна.ua» связывает это с ростом самостоятельных политических амбиций экс-министра и называет происходящее началом «тотальной войны» с потенциальными соперниками.
Поводом стали материалы вокруг операции НАБУ и САП «Форрест Гамп». В центре расследования оказалась уже уволенная заместитель главы офиса Зеленского Ирина Мудрая, а украинские СМИ также называли среди фигурантов депутата Вадима Столара и бывшего парламентария Максима Микитася.
«Украинская правда» сообщала, что Буданов общался со Столаром и Микитасем, а его имя упоминается в материалах подозрения Мудрой. При этом антикоррупционные органы не заявляли о подозрении самому главе офиса Зеленского, а наличие записей с его голосом публично не подтверждалось.
Версию о политической подоплёке «Страна.ua» объясняет электоральной конкуренцией. Согласно августовскому опросу SOCIS, во втором туре гипотетических президентских выборов Зеленскому проиграть могли бы сразу три заметных политика: Валерий Залужный, Фёдоров и Буданов. При этом в первом туре Фёдоров занимал третье место, а Буданов — четвёртое.
Издание допускает, что следующим объектом политической атаки сторонников Фёдорова может стать бывший главком ВСУ и нынешний посол Украины в Великобритании Валерий Залужный, который также остаётся одним из наиболее популярных потенциальных кандидатов.
Ранее Life.ru рассказывал, что после призыва Фёдорова провести выборы «Страна.ua» уже прогнозировала появление у Зеленского нового «внутреннего фронта» и усиление борьбы внутри украинской политики.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.
* Внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.