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Регион
21 августа, 11:33

«Страна.ua»: Фёдоров начал «тотальную войну» с политическими соперниками

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Бывший министр обороны Украины Михаил Фёдоров начал политическую борьбу с потенциальными конкурентами на будущих президентских выборах. Так украинское издание «Страна.ua» трактует появление публикаций о возможных связях главы офиса Владимира Зеленского Кирилла Буданова* с фигурантами нового коррупционного расследования.

По версии издания, ранее сторонники Фёдорова избегали публичных атак на Буданова, однако теперь ситуация изменилась. «Страна.ua» связывает это с ростом самостоятельных политических амбиций экс-министра и называет происходящее началом «тотальной войны» с потенциальными соперниками.

Поводом стали материалы вокруг операции НАБУ и САП «Форрест Гамп». В центре расследования оказалась уже уволенная заместитель главы офиса Зеленского Ирина Мудрая, а украинские СМИ также называли среди фигурантов депутата Вадима Столара и бывшего парламентария Максима Микитася.

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«Украинская правда» сообщала, что Буданов общался со Столаром и Микитасем, а его имя упоминается в материалах подозрения Мудрой. При этом антикоррупционные органы не заявляли о подозрении самому главе офиса Зеленского, а наличие записей с его голосом публично не подтверждалось.

Версию о политической подоплёке «Страна.ua» объясняет электоральной конкуренцией. Согласно августовскому опросу SOCIS, во втором туре гипотетических президентских выборов Зеленскому проиграть могли бы сразу три заметных политика: Валерий Залужный, Фёдоров и Буданов. При этом в первом туре Фёдоров занимал третье место, а Буданов — четвёртое.

Издание допускает, что следующим объектом политической атаки сторонников Фёдорова может стать бывший главком ВСУ и нынешний посол Украины в Великобритании Валерий Залужный, который также остаётся одним из наиболее популярных потенциальных кандидатов.

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Ранее Life.ru рассказывал, что после призыва Фёдорова провести выборы «Страна.ua» уже прогнозировала появление у Зеленского нового «внутреннего фронта» и усиление борьбы внутри украинской политики.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

* Внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

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Марина Фещенко
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