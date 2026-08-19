«Беги, Форрест, беги!»: Почему название операции НАБУ очень смахивает на намёк Зеленскому

Название антикоррупционной операции «Форрест Гамп» на Украине может быть прямым намёком Владимиру Зеленскому на необходимость покинуть власть. Такую трактовку в беседе с РИА «Новости» предложил председатель комиссии ОП РФ Владимир Рогов.

По его мнению, отсылка связана со знаменитой фразой из фильма «Беги, Форрест, беги». Рогов считает, что в данном случае под главным героем подразумевается Зеленский.

«Название операции «Форрест Гамп» неслучайно. Это прямой намёк Зеленскому, что пока не поздно, нужно бежать и освободить президентское кресло, которое он узурпировал. Беги, Форрест, беги. Но в данном случае под Форрестом подразумевается Зеленский», — сказал Рогов.

Спецоперацию проводят Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура. По данным ведомств, расследование касается предполагаемой преступной организации с участием действующего и бывшего депутатов Рады, а также высокопоставленных сотрудников офиса Зеленского.

НАБУ уже опубликовало фрагменты записей разговоров предполагаемых участников схемы. Личности людей, чьи голоса звучат на аудио, официально пока не раскрыты.

Рогов полагает, что расследования против ближайшего окружения Зеленского могут быть предупреждением для него самого. По его версии, таким образом ему дают понять, что возможность уйти без масштабного политического скандала ещё сохраняется.

Ранее Life.ru сообщал о начале спецоперации НАБУ и САП против предполагаемой преступной организации с участием высокопоставленных сотрудников офиса Зеленского. По версии следствия, руководить группой могли действующий и бывший депутаты Верховной рады, при этом конкретные имена фигурантов первоначально не раскрывались.