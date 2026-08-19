НАБУ пришло в офис Зеленского: Депутатов и высокопоставленных чиновников подозревают в создании ОПГ

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) начали спецоперацию по разоблачению преступной организации с участием высокопоставленных сотрудников офиса Владимира Зеленского. Об этом утром 19 августа сообщили сами антикоррупционные органы.

По данным следствия, организацией руководили действующий и бывший депутаты Верховной рады. В её деятельности, как утверждают НАБУ и САП, участвовали высокопоставленные чиновники офиса президента Украины и другие лица.

«НАБУ и САП проводят спецоперацию по разоблачению преступной организации, действовавшей под руководством действующего и бывшего народных депутатов Украины, при участии высокопоставленных чиновников Офиса Президента Украины и других лиц», — говорится в сообщении бюро.

Официально имена предполагаемых участников организации и конкретные эпизоды дела пока не раскрываются. В НАБУ пообещали опубликовать подробности позднее.

При этом «Украинская правда» со ссылкой на источники сообщает, что следственные действия проходят у заместителя руководителя офиса президента Ирины Мудрой и депутата Верховной рады Вадима Столара. НАБУ официально эту информацию пока не подтверждало и не называло их статус в расследовании.

Ранее Life.ru сообщал, что НАБУ и САП готовили новое подозрение бывшему руководителю офиса Зеленского Андрею Ермаку. Возможный эпизод связывали с незаконным обогащением, однако на тот момент антикоррупционные органы официально о втором подозрении не объявляли.