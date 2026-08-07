Глава Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что озвученные Киевом объёмы западного финансирования раскрывают истинную цену проекта «Антироссия». Таким мнением он поделился в беседе с ТАСС.

Поводом для комментария стало заявление главы Нацбанка Украины Андрея Пышного. Тот сообщил, что с февраля 2022 года страна получила порядка $200 млрд прямого бюджетного финансирования от западных партнёров. Константинов подчеркнул, что без этих вливаний Украина не проживёт ни дня, назвав её государством-банкротом. По его словам, в Киеве к полученным средствам относятся безответственно и возвращать их никто не планирует.

Спикер Республики Крым отметил, что коррупция на Украине сложилась давно и позволила местным элитам стать миллиардерами в нищей стране. Он напомнил ходившую там притчу о том, что каждый следующий президент оказывался более вороватым, чем предыдущий.

Владимира Зеленского Константинов назвал абсолютным чемпионом по воровству. По его оценке, если по итогам спецоперации Украина сохранится хотя бы в границах Львовской области, украденных средств как раз хватит на её восстановление.

Напомним, с февраля 2022 года Украина получила от западных партнёров около 200 миллиардов долларов прямой бюджетной помощи. Об этом заявил глава Нацбанка Незалежной Андрей Пышный, назвавший эту сумму колоссальной. Собственных денег у Киева уже нет, и находить средства становится всё труднее. Бывший премьер Николай Азаров ранее заявлял, что без западной финансовой поддержки Украина перестанет существовать как государство.