Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный своими заявлениями фактически призывает западные страны увеличить поддержку Киева.

Так он прокомментировал слова Залужного о том, что Украина исчерпала возможности для новых решений на поле боя, а Россия смогла адаптироваться к применяемым методам ведения боевых действий.

По мнению Сальдо, предложение Залужного о создании нового европейского военного блока свидетельствует не о поиске путей урегулирования, а о стремлении продолжать противостояние. Губернатор заявил, что такая инициатива подразумевает более глубокое втягивание европейских стран в конфликт.

Ранее Залужный высказал мнение, что существующие механизмы НАТО не отвечают современным вызовам, а Европе необходим новый формат военного сотрудничества. Также он заявил, что ВСУ столкнулись с ограничениями в возможностях дальнейших изменений на поле боя.