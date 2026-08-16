Терпение заканчивается: В Европе растёт недоверие к Киеву из-за коррупции вокруг Зеленского

Коррупционные скандалы и расследования в ближайшем окружении Владимира Зеленского усиливают сомнения Берлина и Брюсселя в готовности Киева проводить необходимые реформы. Об этом говорится в авторской колонке немецкой Berliner Zeitung. Издание отмечает, что в заявлениях канцлера ФРГ Фридриха Мерца и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен всё заметнее проявляется нетерпение в отношении украинских властей.

Фон дер Ляйен ранее признавала, что Киев формально создал необходимые антикоррупционные структуры, однако теперь им предстоит доказать свою эффективность на практике. Автор материала Удо Норден считает, что происходящее вокруг представителей украинской власти ставит под вопрос реальные результаты этой борьбы.

Одним из примеров колумнист называет дело бывшего главы офиса Зеленского Андрея Ермака. В мае его обвинили в легализации средств при строительстве элитного жилья, после чего суд отправил экс-чиновника под стражу с возможностью залога. Позднее необходимую сумму внесли, и Ермак покинул СИЗО. Сам он обвинения отвергает.

На этом фоне в Германии возникают вопросы и к тому, насколько эффективно расходуются миллиарды евро, направляемые Украине западными странами. Автор Berliner Zeitung указывает, что определить объём средств, которые могли быть потеряны из-за коррупционных схем, крайне сложно.

Отдельной проблемой для отношений с Евросоюзом остаётся выполнение реформ, необходимых для дальнейшей евроинтеграции. В самой статье подчёркивается, что новые расследования и затягивание преобразований могут ещё сильнее укрепить сомнения европейских партнёров в способности Киева выполнить поставленные перед ним условия.

В мае Life.ru рассказывал, кто внёс 120 млн гривен залога за Андрея Ермака. Деньги поступили от нескольких физических и юридических лиц, после чего бывший глава офиса Зеленского смог покинуть следственный изолятор. Он продолжает настаивать на своей невиновности.