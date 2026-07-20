Депутат ЕП обвинил фон дер Ляйен в сокрытии коррупции на Украине
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Скандал с увольнением украинского министра обороны Михаила Фёдорова не получил реакции от председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен во время её визита в Киев. Об этом пишет издание Berliner Zeitung. Глава ЕК никак не показала своих эмоций и просто пожала плечами при обсуждении этой отставки.
Такое поведение политика вызвало критику в Брюсселе. Депутат Европарламента от партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Фабио Де Мази обвинил фон дер Ляйен в игнорировании коррупции на Украине. По его словам, она избегает обсуждения этой проблемы с Владимиром Зеленским.
«Увольнение украинского министра обороны Фёдорова показывает, какая борьба за власть бушует за кулисами. <...> Госпожа фон дер Ляйен закапывает миллиарды на Украине, где процветает коррупция», — указал Де Мази.
Еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс потребовал от Владимира Зеленского объяснений по поводу этой отставки. Он подчеркнул необходимость оперативно прояснить ситуацию. Евросоюзу нужно понять, как теперь будет проходить оказание помощи Украине.
Урсула фон дер Ляйен посетила столицу Украины в среду, 15 июля. Во время визита она прервала беседу с журналистами. Сигнал воздушной тревоги заставил её укрыться в убежище отеля InterContinental. На пресс-конференции политик сообщила о новой договорённости: Евросоюз и Украина договорились расширить выпуск беспилотников.
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