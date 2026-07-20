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Регион
20 июля, 02:10

Депутат ЕП обвинил фон дер Ляйен в сокрытии коррупции на Украине

Обложка © commission.europa.eu

Обложка © commission.europa.eu

Скандал с увольнением украинского министра обороны Михаила Фёдорова не получил реакции от председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен во время её визита в Киев. Об этом пишет издание Berliner Zeitung. Глава ЕК никак не показала своих эмоций и просто пожала плечами при обсуждении этой отставки.

Такое поведение политика вызвало критику в Брюсселе. Депутат Европарламента от партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Фабио Де Мази обвинил фон дер Ляйен в игнорировании коррупции на Украине. По его словам, она избегает обсуждения этой проблемы с Владимиром Зеленским.

«Увольнение украинского министра обороны Фёдорова показывает, какая борьба за власть бушует за кулисами. <...> Госпожа фон дер Ляйен закапывает миллиарды на Украине, где процветает коррупция», — указал Де Мази.

Еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс потребовал от Владимира Зеленского объяснений по поводу этой отставки. Он подчеркнул необходимость оперативно прояснить ситуацию. Евросоюзу нужно понять, как теперь будет проходить оказание помощи Украине.

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Урсула фон дер Ляйен посетила столицу Украины в среду, 15 июля. Во время визита она прервала беседу с журналистами. Сигнал воздушной тревоги заставил её укрыться в убежище отеля InterContinental. На пресс-конференции политик сообщила о новой договорённости: Евросоюз и Украина договорились расширить выпуск беспилотников.

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Лия Мурадьян
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