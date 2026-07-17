В НАТО не поняли ход Зеленского: Увольнение главы Минобороны Украины вызвало удивление

Решение Владимира Зеленского отправить Михаила Фёдорова в отставку с поста министра обороны Украины вызвало неожиданную реакцию среди представителей НАТО и европейских чиновников. Там заявили, что не ожидали такого шага. Их слова привело издание Politico.

«Мы его любили; он отлично справлялся со своей работой. Я этого [увольнения Фёдорова с поста] не ожидал», — сказал один из представителей альянса.

Фёдоров зарекомендовал себя как эффективный руководитель благодаря внедрению цифровых решений в сфере обороны. Источник издания отметил, что бывший министр выделялся на фоне традиционного подхода в военной сфере и привносил современные технологии в работу ведомства. Глава Минобороны Германии Борис Писториус также положительно оценил деятельность украинского чиновника.

Ранее стали известны версии причин увольнения Михаила Фёдорова с должности министра обороны Украины. Владимир Зеленский мог принять такое решение из-за опасений роста политического влияния бывшего главы оборонного ведомства.