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17 июля, 09:21

В НАТО не поняли ход Зеленского: Увольнение главы Минобороны Украины вызвало удивление

В НАТО удивились отставке министра обороны Украины Михаила Фёдорова

Обложка © Пресс-служба министра обороны Украины

Обложка © Пресс-служба министра обороны Украины

Решение Владимира Зеленского отправить Михаила Фёдорова в отставку с поста министра обороны Украины вызвало неожиданную реакцию среди представителей НАТО и европейских чиновников. Там заявили, что не ожидали такого шага. Их слова привело издание Politico.

«Мы его любили; он отлично справлялся со своей работой. Я этого [увольнения Фёдорова с поста] не ожидал», — сказал один из представителей альянса.

Фёдоров зарекомендовал себя как эффективный руководитель благодаря внедрению цифровых решений в сфере обороны. Источник издания отметил, что бывший министр выделялся на фоне традиционного подхода в военной сфере и привносил современные технологии в работу ведомства. Глава Минобороны Германии Борис Писториус также положительно оценил деятельность украинского чиновника.

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Ранее стали известны версии причин увольнения Михаила Фёдорова с должности министра обороны Украины. Владимир Зеленский мог принять такое решение из-за опасений роста политического влияния бывшего главы оборонного ведомства.

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Милена Скрипальщикова
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