В НАТО не поняли ход Зеленского: Увольнение главы Минобороны Украины вызвало удивление
В НАТО удивились отставке министра обороны Украины Михаила Фёдорова
Обложка © Пресс-служба министра обороны Украины
Решение Владимира Зеленского отправить Михаила Фёдорова в отставку с поста министра обороны Украины вызвало неожиданную реакцию среди представителей НАТО и европейских чиновников. Там заявили, что не ожидали такого шага. Их слова привело издание Politico.
«Мы его любили; он отлично справлялся со своей работой. Я этого [увольнения Фёдорова с поста] не ожидал», — сказал один из представителей альянса.
Фёдоров зарекомендовал себя как эффективный руководитель благодаря внедрению цифровых решений в сфере обороны. Источник издания отметил, что бывший министр выделялся на фоне традиционного подхода в военной сфере и привносил современные технологии в работу ведомства. Глава Минобороны Германии Борис Писториус также положительно оценил деятельность украинского чиновника.
Ранее стали известны версии причин увольнения Михаила Фёдорова с должности министра обороны Украины. Владимир Зеленский мог принять такое решение из-за опасений роста политического влияния бывшего главы оборонного ведомства.
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