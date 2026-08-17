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17 августа, 14:15

Кольцо вокруг Ермака сжимается: НАБУ готовит сюрприз для экс-главы офиса Зеленского

ZN: НАБУ готовит второе подозрение экс-главе офиса Зеленского Ермаку

Обложка © ТАСС / ALESSANDRO DELLA VALLE / POOL

Обложка © ТАСС / ALESSANDRO DELLA VALLE / POOL

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура готовят второе подозрение бывшему главе офиса Владимира Зеленского Андрею Ермаку. Новый эпизод может касаться незаконного обогащения, сообщает украинское издание ZN.UA со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Официально о втором подозрении НАБУ и САП пока не объявляли.

По данным журналистов, расследование находится в активной фазе. Детективы, в частности, проводят экспертизы изъятых предметов и изучают биологические следы, включая ДНК. Первое подозрение Ермак получил в мае. Тогда НАБУ и САП связали бывшего руководителя офиса Зеленского с делом о легализации 460 млн гривен через строительство элитной недвижимости под Киевом.

Одновременно, по данным ZN.UA, антикоррупционные органы изучают материалы, полученные в ходе обысков у Тараса Мельничука, которого издание связывает с главой парламентской фракции «Слуга народа» Давидом Арахамией. Источники СМИ утверждают, что самому Арахамии также может быть подготовлено подозрение.

Ермаку разрешили выбраться из Киева, но электронный браслет оставили
Ермаку разрешили выбраться из Киева, но электронный браслет оставили

Ранее сообщалось, что коррупционные скандалы в окружении Зеленского усиливают сомнения Берлина и Брюсселя в готовности Киева к реформам, а в заявлениях Мерца и фон дер Ляйен заметно нетерпение. Председатель Еврокомиссии признала создание антикоррупционных органов, но теперь им надо доказать эффективность.

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Анастасия Никонорова
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