Кольцо вокруг Ермака сжимается: НАБУ готовит сюрприз для экс-главы офиса Зеленского

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура готовят второе подозрение бывшему главе офиса Владимира Зеленского Андрею Ермаку. Новый эпизод может касаться незаконного обогащения, сообщает украинское издание ZN.UA со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Официально о втором подозрении НАБУ и САП пока не объявляли.

По данным журналистов, расследование находится в активной фазе. Детективы, в частности, проводят экспертизы изъятых предметов и изучают биологические следы, включая ДНК. Первое подозрение Ермак получил в мае. Тогда НАБУ и САП связали бывшего руководителя офиса Зеленского с делом о легализации 460 млн гривен через строительство элитной недвижимости под Киевом.

Одновременно, по данным ZN.UA, антикоррупционные органы изучают материалы, полученные в ходе обысков у Тараса Мельничука, которого издание связывает с главой парламентской фракции «Слуга народа» Давидом Арахамией. Источники СМИ утверждают, что самому Арахамии также может быть подготовлено подозрение.

Ранее сообщалось, что коррупционные скандалы в окружении Зеленского усиливают сомнения Берлина и Брюсселя в готовности Киева к реформам, а в заявлениях Мерца и фон дер Ляйен заметно нетерпение. Председатель Еврокомиссии признала создание антикоррупционных органов, но теперь им надо доказать эффективность.