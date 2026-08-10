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Регион
10 августа, 13:17

Ермаку разрешили выбраться из Киева, но электронный браслет оставили

ВАКС разрешил Ермаку посещать ряд прифронтовых областей Украины

Обложка © Telegram / Андрій Єрмак

Обложка © Telegram / Андрій Єрмак

Высший антикоррупционный суд Украины разрешил бывшему главе офиса президента Андрею Ермаку выезжать за пределы Киевской области и посещать прифронтовые регионы. При этом снять электронный браслет с него суд не разрешил. Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП).

Решение суда касается поездок в Днепропетровскую, Запорожскую, Николаевскую, Сумскую, Харьковскую, Херсонскую области и ДНР. Для перемещения между указанными регионами бывшему чиновнику также разрешили транзит через другие области Украины.

С соответствующей просьбой ранее обращался сам Ермак, объясняя необходимость выездов поддержкой военных. Кроме того, Национальное антикоррупционное бюро Украины получило несколько писем от командиров воинских частей с просьбой разрешить бывшему руководителю ОП такие поездки. Одновременно суд сохранил действующее ограничение в виде электронного браслета. Ходатайство Ермака о снятии устройства судья отклонил.

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Ранее Ермак побывал на пункте управления Главного командования ВСУ Александра Сырского. Визит состоялся около двух часов назад. Местом встречи стала одна из областей, расположенных в зоне боевых действий.

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Милена Скрипальщикова
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