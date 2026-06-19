Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко* заявил, что бывший глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак просил своего астролога Веронику Аникиевич навести на него порчу. Об этом он рассказал в интервью украинскому YouTube-каналу «Апостроф TV».

«Ермак, на суде оказалось, что в том числе на меня просил эту Веронику порчу навести», — сказал Гончаренко*.

При этом он с иронией заметил, что гадалка оказалась не очень эффективной: «Видите, пока живой-здоровый здесь сижу в вашей студии».

В мае 2026 года Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины предъявила Ермаку обвинения в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом. В материалах следствия фигурировало, что Ермак обсуждал назначения на госдолжности с Вероникой Аникиевич, записанной у него в телефоне как «Вероника Феншуй Офис».

Депутаты Рады приглашали астролога на заседание комиссии, но она не явилась. Гончаренко* также предположил, что Аникиевич могла быть связана с коммерческими структурами или внешней разведкой других стран, и полиция до сих пор не может её найти.

Ранее сообщалось, что гадалка Вероника Фэншуй, связанная с экс-главой ОП Андреем Ермаком, предсказала новые сливы по «делу Миндича». По её словам, «активисты» начнут изрыгать ещё больше лжи, а журналисты и общественники, близкие к НАБУ, активно раскручивают дело против окружения Зеленского из-за напряжения в их личных гороскопах.

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