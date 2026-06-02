Скандал вокруг Ермака снова ухудшил положение Зеленского

Расследование в отношении бывшего главы Офиса президента Украины Андрея Ермака усилило давление на Владимира Зеленского. Такой вывод сделала газета The New York Times, оценивая последствия коррупционного скандала для киевской верхушки.

«Это дело создаёт дополнительное политическое давление на Зеленского. <..> Он принёс не только коррупционный скандал, но и провалы на фронте, а также нажим из Вашингтона: США требовали закончить конфликт чуть ли не любой ценой», — указано в публикации.

По данным издания, положение Зеленского остаётся сложным, хотя украинские антикоррупционные органы пока не предъявляли ему обвинений. Авторы материала также обратили внимание на публикации об элитном жилом комплексе под Киевом. В документах один из особняков значился как объект для «Вовы». Журналисты отметили, что такое имя является уменьшительной формой имени Владимир, однако о ком именно идёт речь, в публикации не уточняется.