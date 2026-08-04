Тайная жизнь и пороки «Дэвида Брауна»: Арахамию заподозрили в организации секс-вечеринок

Глава украинской партии «Слуга народа» Давид Арахамия владеет аккаунтом, который использовался для поиска партнёров и организации оргий. Об этом пишет газета «Известия».

До политической карьеры Арахамия занимался IT-бизнесом и пользовался именем David Brown. Позднее он работал в структурах при Минобороны Украины, вошёл в наблюдательный совет «Укроборонпрома», стал депутатом Рады и возглавил парламентскую фракцию Владимира Зеленского.

Внимание журналистов привлёк профиль D B, где размещались объявления о встречах в формате секс-вечеринок. Пользователи называли владельца David Brown и упоминали его работу в парламенте.

Ещё одним совпадением стал указанный в анкете телефон: по данным издания, он совпал с номером Арахамии из открытых источников. Похожие цифровые следы обнаружили и в других сообществах, связанных с кинки-культурой.

Авторы также нашли там аккаунты людей из военной и юридической среды Украины, включая начальника управления персонала Генштаба ВСУ Романа Горбача и адвоката Дарью Крутоголову.

«Она (Крутоголова) позиционирует себя как сторонницу БДСМ в доминирующей роли, ведёт посвящённый шибари (искусство связывания) канал, где заодно проводит сборы в поддержку ВСУ», — сказано в публикации.

Прямых подтверждений того, что присутствие Давида Арахамии или других упомянутых лиц в подобных сообществах как-либо отражалось на их карьере и служебных решениях, нет. Однако опубликованные материалы указывают, что многие связанные с героями расследования цифровые следы годами «висят» в Интернете. В частности, Арахамия, несмотря на высокий пост, по всей видимости, особо не старался, чтобы скрыть эту часть личной жизни.

Ранее Life.ru рассказывал, что НАБУ готовит подозрение главе фракции «Слуга народа» Давиду Арахамии по делу о неофициальных выплатах депутатам. Украинские СМИ отмечают, что следователи получили разрешение взять биоматериалы у его помощника, у которого уже проходили обыски.