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4 августа, 09:46

Тайная жизнь и пороки «Дэвида Брауна»: Арахамию заподозрили в организации секс-вечеринок

«Известия»: Арахамия причастен к организации закрытых секс-вечеринок

Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Глава украинской партии «Слуга народа» Давид Арахамия владеет аккаунтом, который использовался для поиска партнёров и организации оргий. Об этом пишет газета «Известия».

До политической карьеры Арахамия занимался IT-бизнесом и пользовался именем David Brown. Позднее он работал в структурах при Минобороны Украины, вошёл в наблюдательный совет «Укроборонпрома», стал депутатом Рады и возглавил парламентскую фракцию Владимира Зеленского.

Внимание журналистов привлёк профиль D B, где размещались объявления о встречах в формате секс-вечеринок. Пользователи называли владельца David Brown и упоминали его работу в парламенте.

Ещё одним совпадением стал указанный в анкете телефон: по данным издания, он совпал с номером Арахамии из открытых источников. Похожие цифровые следы обнаружили и в других сообществах, связанных с кинки-культурой.

Авторы также нашли там аккаунты людей из военной и юридической среды Украины, включая начальника управления персонала Генштаба ВСУ Романа Горбача и адвоката Дарью Крутоголову.

«Она (Крутоголова) позиционирует себя как сторонницу БДСМ в доминирующей роли, ведёт посвящённый шибари (искусство связывания) канал, где заодно проводит сборы в поддержку ВСУ», — сказано в публикации.

Прямых подтверждений того, что присутствие Давида Арахамии или других упомянутых лиц в подобных сообществах как-либо отражалось на их карьере и служебных решениях, нет. Однако опубликованные материалы указывают, что многие связанные с героями расследования цифровые следы годами «висят» в Интернете. В частности, Арахамия, несмотря на высокий пост, по всей видимости, особо не старался, чтобы скрыть эту часть личной жизни.

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Ранее Life.ru рассказывал, что НАБУ готовит подозрение главе фракции «Слуга народа» Давиду Арахамии по делу о неофициальных выплатах депутатам. Украинские СМИ отмечают, что следователи получили разрешение взять биоматериалы у его помощника, у которого уже проходили обыски.

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