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Регион
4 августа, 09:04

В Госдуме подвели итог 40-дневного антироссийского плана Зеленского

Депутат Журова: 40-дневный план Зеленского против России не возымел действия

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Osipov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Osipov

40-дневный план Владимира Зеленского против России оказался безрезультатным. Об этом «Ленте.ру» заявила депутат Госдумы Светлана Журова. По её словам, операция была направлена в том числе на давление на мирное население, однако ожидаемого эффекта не дала.

План был утверждён 26 июня, а выполнить его поручили СБУ. Зеленский утверждал, что действия Киева якобы должны приблизить завершение конфликта.

Журова считает, что эта инициатива требовалась главарю киевского руководства прежде всего для получения нового финансирования и вооружений от западных союзников.

«Он же этот план делал для того, чтобы ему денег дали и оружие, и теперь ему придётся отчитаться перед западными странами, но предъявить нечего», — сказала депутат.

По её словам, Россия не станет принимать условия Киева и продолжит добиваться поставленных целей.

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Ранее Владимир Зеленский утвердил план 40-дневной операции, основную часть которой поручили СБУ. Ключевым исполнителем должен стать Центр специальных операций «Альфа». Политологи тогда заявляли, что главной целью этого плана стала Белоруссия.

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