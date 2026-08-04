40-дневный план Владимира Зеленского против России оказался безрезультатным. Об этом «Ленте.ру» заявила депутат Госдумы Светлана Журова. По её словам, операция была направлена в том числе на давление на мирное население, однако ожидаемого эффекта не дала.

План был утверждён 26 июня, а выполнить его поручили СБУ. Зеленский утверждал, что действия Киева якобы должны приблизить завершение конфликта.

Журова считает, что эта инициатива требовалась главарю киевского руководства прежде всего для получения нового финансирования и вооружений от западных союзников.

«Он же этот план делал для того, чтобы ему денег дали и оружие, и теперь ему придётся отчитаться перед западными странами, но предъявить нечего», — сказала депутат.

По её словам, Россия не станет принимать условия Киева и продолжит добиваться поставленных целей.

Ранее Владимир Зеленский утвердил план 40-дневной операции, основную часть которой поручили СБУ. Ключевым исполнителем должен стать Центр специальных операций «Альфа». Политологи тогда заявляли, что главной целью этого плана стала Белоруссия.