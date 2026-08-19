«Страна.ua»: Зеленский может получить «внутренний фронт» из-за выборов

Призыв бывшего министра обороны Украины Михаила Фёдорова провести выборы во время конфликта может создать для Владимира Зеленского новый «внутренний фронт». Такой сценарий рассматривает украинское издание «Страна.ua».

Авторы материала считают, что тема выборов способна перерасти в острое политическое противостояние внутри Украины. При этом это именно оценка издания, а не установленный сценарий дальнейшего развития событий.

«Зеленский, после того как Федоров и Ко начали продвигать тему выборов во время войны, может получить еще и "внутренний фронт"», — говорится в публикации.

«Страна.ua» связывает активизацию дискуссии с недавним выступлением Фёдорова. Экс-министр заявил о «системном кризисе управления» на Украине и призвал найти законный и безопасный механизм, который позволил бы возобновить избирательный процесс даже при продолжительном конфликте.

Издание предполагает, что обсуждение выборов может усилить и споры о политическом статусе Зеленского после истечения пятилетнего срока его президентства в мае 2024 года. При этом украинское законодательство запрещает проведение выборов во время военного положения, а президент продолжает исполнять полномочия до вступления в должность избранного преемника.

Отдельно «Страна.ua» связывает политическую активность вокруг Фёдорова с предстоящим рассмотрением в Верховной раде кандидатуры Евгения Хмары на пост министра обороны. По версии издания, давление на депутатов и продолжение протестов сторонников экс-министра могут дополнительно осложнить положение Зеленского.

Ранее Life.ru рассказывал, что Фёдоров заявил о кризисе управления на Украине и необходимости проведения выборов. Бывший глава Минобороны призвал не откладывать возвращение избирательного процесса до окончания конфликта.