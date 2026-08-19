Владимиру Зеленскому следует добровольно покинуть пост, пока его не вынудили сделать это. Такое мнение высказал обозреватель газеты Berliner Zeitung Николас Бутылин. Материал опубликован в разделе комментариев издания.

Автор связывает положение Зеленского с растущими внутриполитическими противоречиями и призывом бывшего министра обороны Михаила Фёдорова провести выборы во время военного положения. По оценке обозревателя, такой шаг стал открытым вызовом действующему украинскому руководству.

В публикации утверждается, что на позиции Зеленского также давят коррупционные скандалы и снижение доверия части общества. Эти тезисы являются оценкой автора материала, а не установленными фактами.

При этом обозреватель признаёт, что уход президента во время конфликта способен ослабить переговорные позиции Киева и быть воспринят как проявление политической слабости.

Однако сохранение нынешней ситуации, по его мнению, несёт другие риски — новые протесты, обострение борьбы внутри страны и усиление давления со стороны европейских партнёров. В завершение автор Berliner Zeitung приходит к выводу, что для Зеленского настал момент сделать выводы из происходящего и добровольно отказаться от власти.

«Зеленскому следует сейчас извлечь уроки — его время истекло», — говорится в публикации.

Напомним, ранее Михаил Фёдоров заявил о системном кризисе управления на Украине и необходимости проведения выборов. Бывший министр раскритиковал нынешнее руководство, указав на его медленную реакцию на изменения и нерешённые коррупционные проблемы.