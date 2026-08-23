«Придёт время — все узнают имена»: Фёдоров ведёт «домашнюю работу» по коррупционерам на Украине

Бывший министр обороны Украины Михаил Фёдоров заявил, что граждане страны со временем узнают имена лиц, причастных к коррупции в республике. Об этом он сказал в интервью «24 каналу».

«Придёт время — все украинцы узнают эти имена. Кто-то узнает из пленок правоохранительных органов, кто-то — по расследованиям журналистов, кто-то — по другим причинам», — заявил экс-министр. Фёдоров добавил, что по этому направлению уже ведётся «домашняя работа».

Ранее НАБУ и САП начали операцию под кодовым названием «Форрест Гамп», направленную на расследование дела о возможной легализации 150 миллионов гривен. Следствие полагает, что деньги предназначались для залога фигуранту дела «Мидас». Операции проводились через подконтрольные структуры и государственный «Сенс Банк». В день запуска схемы Зеленский уволил заместителя главы своего офиса Ирину Мудрую без объяснений. Фигурантам предъявили подозрения в отмывании средств.