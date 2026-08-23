Я ни при чём! Зеленский утверждает, что у антикоррупционных органов Украины нет к нему вопросов

Владимир Зеленский заявил, что у него нет связей с коррупцией на фоне дела против бывшей замглавы его офиса Ирины Мудрой. Глава киевского режима подчеркнул, что у антикоррупционных органов к нему нет никаких вопросов, и они понимают, что он ни в чём подобном не замешан.

«У руководителей антикоррупционных органов ко мне нет никаких вопросов. Они прекрасно понимают, что я ни в чём подобном не замешан. И для меня это важно», — заявил Зеленский.

При этом, говоря о деле Мудрой, Зеленский сказал, что у него нет деталей расследования. Он узнал о некоторых разговорах и действиях вместе с другими — из новостей. И сейчас обсуждать это, по его мнению, некорректно.

Ранее НАБУ и САП начали операцию под кодовым названием «Форрест Гамп», направленную на расследование дела о возможной легализации 150 миллионов гривен. По данным следствия, эти средства предназначались для внесения залога за одного из фигурантов дела «Мидас». Злоумышленники осуществляли финансовые операции через подконтрольные компании и государственный банк «Сенс Банк», как полагают в НАБУ. В день запуска операции президент Украины Владимир Зеленский освободил от должности заместителя руководителя своего офиса Ирину Мудрую, не предоставив объяснений своего решения. Антикоррупционные структуры уведомили всех участников предполагаемой схемы о выдвинутых против них подозрениях по статье о легализации незаконно полученных доходов.