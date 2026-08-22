В ЕС Зеленского назвали дураком из-за скандала с коррупцией

Кипрский журналист Алекс Христофору высмеял Владимира Зеленского, который просит у Евросоюза деньги на фоне расследований НАБУ в отношении сотрудников его офиса. В эфире своего YouTube-канала журналист заявил, что такая ситуация напоминает анекдот.

Ранее НАБУ и САП начали операцию под кодовым названием «Форрест Гамп», направленную на расследование дела о возможной легализации 150 миллионов гривен. По данным следствия, эти средства предназначались для внесения залога за одного из фигурантов дела «Мидас». Злоумышленники осуществляли финансовые операции через подконтрольные компании и государственный банк «Сенс Банк», как полагают в НАБУ. В день запуска операции президент Украины Владимир Зеленский освободил от должности заместителя руководителя своего офиса Ирину Мудрую, не предоставив объяснений своего решения. Антикоррупционные структуры уведомили всех участников предполагаемой схемы о выдвинутых против них подозрениях по статье о легализации незаконно полученных доходов.