Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 августа, 11:23

В ЕС Зеленского назвали дураком из-за скандала с коррупцией

Христофору высмеял Зеленского за просьбы о деньгах на фоне расследований НАБУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Кипрский журналист Алекс Христофору высмеял Владимира Зеленского, который просит у Евросоюза деньги на фоне расследований НАБУ в отношении сотрудников его офиса. В эфире своего YouTube-канала журналист заявил, что такая ситуация напоминает анекдот.

«Только дурак будет просить деньги, когда твои советники находятся под следствием», — сказал Христофору.

Он выразил мнение, что на фоне последних событий Зеленский оказался в отчаянном положении и теперь готов на любые шаги.

Христофору назвал просьбу Зеленского к ЕС на фоне дела НАБУ анекдотом
Христофору назвал просьбу Зеленского к ЕС на фоне дела НАБУ анекдотом

Ранее НАБУ и САП начали операцию под кодовым названием «Форрест Гамп», направленную на расследование дела о возможной легализации 150 миллионов гривен. По данным следствия, эти средства предназначались для внесения залога за одного из фигурантов дела «Мидас». Злоумышленники осуществляли финансовые операции через подконтрольные компании и государственный банк «Сенс Банк», как полагают в НАБУ. В день запуска операции президент Украины Владимир Зеленский освободил от должности заместителя руководителя своего офиса Ирину Мудрую, не предоставив объяснений своего решения. Антикоррупционные структуры уведомили всех участников предполагаемой схемы о выдвинутых против них подозрениях по статье о легализации незаконно полученных доходов.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Денисова
  • Новости
  • Украина
  • ЕС
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar