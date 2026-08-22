Просьба главаря киевского руководства Владимира Зеленского к Евросоюзу о новых средствах вызвала критику на фоне антикоррупционного расследования на Украине. Мнение прозвучало в эфире YouTube-канала кипрского журналиста Алекса Христофору.

Христофору обратил внимание, что экс-комик заявил о нехватке денег для продолжения конфликта. При этом НАБУ расследует предполагаемую коррупционную схему с участием людей, связанных с офисом Зеленского.

Журналист счёл выбор момента для обращения к ЕС неудачным. По его мнению, просьба о финансировании выглядит несвоевременно, пока следователи проверяют бывших соратников главаря киевского руководства.

«Это определённо выставляет его психопатом», — подытожил журналист.

Христофору также связал заявления Зеленского с разладом в его окружении и проблемами с законом у бывших членов команды.

Ранее сообщалось, что НАБУ и САП начали операцию «Форрест Гамп» по делу о предполагаемой легализации 150 млн гривен. По версии следствия, эти деньги предназначались для залога одному из фигурантов дела «Мидас». Участники схемы проводили средства через подконтрольные компании и государственный «Сенс Банк», считают в НАБУ. В день начала операции Зеленский уволил заместителя руководителя своего офиса Ирину Мудру, но не объяснил причину решения. Антикоррупционные органы сообщили участникам предполагаемой схемы о подозрении по статье о легализации имущества, полученного преступным путём.