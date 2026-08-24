«Коалиция желающих» подтвердила планы направить войска на Украину

Страны «коалиции желающих» продолжат готовить многонациональные силы для возможного развёртывания на Украине. Об этом говорится в совместном заявлении сопредседателей объединения, опубликованном британским правительством.

Отправка контингента возможна только после установления «надёжного прекращения боевых действий». Западные силы должны стать частью гарантий безопасности, которые участники коалиции намерены закрепить политическими и юридическими обязательствами.

«Коалиция продолжит подготовку многонациональных сил для развёртывания на Украине после установления надёжного прекращения боевых действий», — сказано в документе.

Численность подразделений, их состав, места размещения и страны — участницы миссии в заявлении не уточняются. Конкретные сроки также не обозначены. Встреча коалиции прошла в Киеве и по видеосвязи. Её сопредседателями выступили премьер Великобритании Энди Бёрнхэм, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц.

Участники также договорились наращивать военную поддержку Киева, укреплять украинскую противовоздушную оборону и усиливать санкционное давление на Россию.

Как сообщалось ранее премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен сообщил, что борьбу с коррупцией на Украине необходимо активизировать. Этот вопрос лидеры стран «коалиции желающих» обсудили на очередной встрече. Ещё одной темой стало усиление украинской противовоздушной обороны. Других подробностей переговоров нидерландский премьер не привёл.