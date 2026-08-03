Не Макроном единым: В Лондоне испугались, что Ле Пен может развалить «коалицию желающих»

В Великобритании опасаются, что после президентских выборов 2027 года Франция может изменить курс в отношении Украины и выйти из «коалиции желающих». Об этом со ссылкой на источники сообщает газета The Daily Telegraph.

По данным издания, в Лондоне считают, что такой сценарий возможен в случае победы лидера парламентской фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен или основателя партии «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люка Меланшона. Оба политика, как отмечает газета, не поддерживают нынешний курс президента Эмманюэля Макрона.

Как утверждает The Daily Telegraph, британские власти также допускают, что смена президента во Франции может поставить под вопрос дальнейшую работу «коалиции желающих» и сотрудничество в сфере обмена разведданными.

Издание пишет, что в дипломатических кругах стран НАТО уже обсуждают, кто мог бы заменить Францию в роли одного из ключевых европейских участников поддержки Украины. Среди возможных вариантов называют Германию, однако, по данным газеты, внутренние политические факторы могут осложнить такой сценарий.

«Коалиция желающих» — неформальное объединение более 30 государств, созданное весной 2025 года для координации помощи Украине и обсуждения возможных гарантий безопасности после завершения конфликта.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что размещение воинских контингентов стран «коалиции желающих» на Украине Москва считает неприемлемым. По её словам, Россия расценит такие действия как иностранную интервенцию, а подобные подразделения будут рассматриваться как законные военные цели.