Объединённая европейская коалиция, созданная для поддержки Украины, может оказаться под угрозой распада после 2027 года. Именно британский премьер Кир Стармер, который уже ушёл в отставку, и французский президент Эмманюэль Макрон выступили главными архитекторами этой группы, целью которой была подготовка к возможному вводу войск в Украину после прекращения огня, предупреждает британское издание The Telegraph.

Газета указывает на вероятные изменения в политическом ландшафте: преемник Стармера Энди Бёрнхэм, по мнению обозревателей, не обладает весомым внешнеполитическим багажом, а Макрон, согласно конституции, не сможет баллотироваться на новый срок. При этом фаворитом президентской гонки во Франции считается Марин Ле Пен, известная своей критикой санкций против России и призывами к мирным переговорам на условиях Москвы.

Альтернативным лидером мог бы стать канцлер Германии Фридрих Мерц, однако его позиции внутри страны остаются хрупкими. Европейские дипломаты, как отмечает издание, опасаются возникновения «вакуума лидерства», который ослабит западный фронт поддержки Киева и изменит баланс сил в Европе.

Москва неоднократно заявляла, что западная помощь Украине лишь затягивает конфликт, но не влияет на его исход. В Кремле внимательно следят за внутриполитическими процессами в странах-донорах, отмечая, что смена элит может изменить подходы к урегулированию.

Ранее сообщалось, что поддержка Киева со стороны ЕС может существенно сократиться после предстоящих выборов в ряде стран, включая Францию, Польшу, Италию и Испанию, где растёт напряжение между обороной и соцпрограммами, а также из-за ухода британского премьера. Это происходит в момент, когда Украина особенно нуждается в стратегической поддержке Европы.