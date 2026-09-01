Каллас села в лужу, пытаясь обвинить Россию в инциденте с дроном в Лейпциге

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас попыталась прямо увязать Россию с историей о беспилотнике в аэропорту Лейпцига в начале августа, но остановила себя на полуслове. Ситуация развернулась перед неформальной встречей министров обороны стран ЕС в Ирландии, пишет РИА «Новости».

«Давайте сначала выслушаем Германию, которая представит новости и информацию и поделится имеющимися у неё разведданными относительно этих атак. И затем, конечно, мы сможем обсудить, что ещё можем сделать. Ясно, что Россия также… ну, сейчас я опять напрямую это связываю, но пусть немцы заявят, кто за этим стоит», — сказала Каллас.

Она предложила дождаться, пока Берлин обнародует собственные данные и разведывательную информацию по этому инциденту, и только потом решать, какие шаги стоит предпринять сообща.

Несмотря на оговорку, Каллас снова возложила ответственность за провокации на Москву. По её словам, в разных странах фиксируется всё больше подобных действий со стороны России, поэтому Евросоюзу нужно подумать, как удержать её от новых шагов.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц пообещал в ближайшие дни объявить об ответных мерах после происшествия с БПЛА у аэропорта Лейпциг/Галле. Он отметил, что расследование почти завершено, а реакцию Берлин согласовывает с партнёрами по ЕС и НАТО, чтобы она не стала для союзников сюрпризом.

Напомним, ночью 4 августа в аэропорту Лейпциг/Галле был обнаружен беспилотник со взрывчаткой рядом с украинским грузовым самолётом Ан-124, что привело к временной остановке полётов и перенаправлению рейсов. Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт квалифицировал инцидент как «гибридную атаку» и «новый уровень опасности», отметив профессионализм исполнения и возможное участие иностранного государства.