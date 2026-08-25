В Германии обнаружили третий дрон в районе аэропорта Лейпцига

Расследование инцидента с беспилотниками в аэропорту Лейпциг/Галле приобрело новый масштаб — неподалёку от воздушной гавани обнаружили уже третий БПЛА и следы взрывчатки. Следователи допускают, что в предполагаемой атаке могли одновременно задействовать несколько аппаратов, сообщают Süddeutsche Zeitung, NDR и WDR.

Третий дрон нашли 14 августа на поле в Кабельскетале, непосредственно примыкающем к западной части аэропорта. На следующий день криминалисты обнаружили там вещество, которое предварительно идентифицировали как около 50 граммов гексогена — мощной взрывчатки военного назначения. Детонации не произошло.

Первый БПЛА со взрывным устройством ранее обнаружили на территории самого аэропорта возле украинского транспортного Ан-124. Ещё один аппарат, предположительно, столкнулся с грузовым самолётом DHL, который после закрытия аэродрома был вынужден прервать посадку. Следствие теперь выясняет, были ли эти эпизоды частью единого плана.

Напомним, 4 августа в аэропорту Лейпциг/Галле дрон со взрывчаткой врезался в украинский грузовой самолёт, однако боеприпас не сдетонировал. Этот борт, в частности, использовался для перевозки военных грузов на Украину. Удар пришёлся по участку крыла, где обычно находятся топливные баки. После инцидента Германия решила вдвое увеличить численность спецподразделений по борьбе с беспилотниками.