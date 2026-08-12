Следствие не исключает, что Украина могла устроить провокацию с БПЛА в Лейпциге

Немецкие следователи рассматривают версию, согласно которой Украина могла провести в аэропорту Лейпцига/Галле операцию под чужим флагом с целью дискредитации России. Об этом пишет газета Die Zeit со ссылкой на собственные источники. По данным издания, это одна из версий, которую сейчас изучают эксперты Федерального ведомства по уголовным делам и МВД ФРГ, которые разбираются в недавнем инциденте с БПЛА.

По их оценке, заказчиком предполагаемой атаки, вероятно, является иностранное государство. Украинская сторона обладает большим опытом обращения с беспилотниками и могла организовать акцию, которая должна была выглядеть как российская операция. Целью могло быть убеждение населения Германии в необходимости усиления поддержки Киева.

Напомним, 4 августа беспилотник со взрывчаткой врезался в крыло украинского грузового самолёта в аэропорту Лейпциг/Галле, однако детонации не произошло. Этот самолёт, в частности, задействован в доставке военных грузов на Украину. Удар был нанесён в участок крыла, где обычно размещаются топливные баки. Камеры зафиксировали, как дрон отскочил от борта и упал. Взрывное устройство обнаружили не на дроне, а рядом с ним. Немецкие правоохранители продолжают выяснять обстоятельства.